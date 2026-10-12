ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره نهضة الزمامرة على ستاد "الملعب البلدي لبركان" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

نهضة بركان تعادل في مباراتين حتى الآن بالدوري، بينما نهضة الزمامرة خسرت جميع مبارياتها حتى الآن.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ستاد "الملعب البلدي لبركان".

المباريات التالية نهضة بركان الدوري المغربي الممتاز 14:00 نهضة الزمامرة

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4 13 أكتوبر 2026 - 14:00 الملعب البلدي ببركان





ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027

















نتائج نهضة بركان ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة













تاريخ مواجهات نهضة بركان ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة













ترتيب نهضة بركان ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027











