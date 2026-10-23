ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره ستار سبورت على ستاد "بركان البلدي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

نهضة بركان يطمح لتحقيق الفوز ولكن يكفيه التعادل فقط أمام الفريق الخصم بعد الفوز ذهابا على ملعب منافسه بهدفين نظيفين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ستاد "بركان البلدي".

المباريات التالية نهضة بركان دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية 15:00 ستار سبورت شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (21:00) بتوقيت مصر.





دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2 24 أكتوبر 2026 - 15:00





ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

من معلق مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

لم تختر شبكة المغربية الرياضية المعلق إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.



المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر موقع القنوات المغربية الرياضية.

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التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027









نتائج نهضة بركان وستار سبورت في المباريات الأخيرة





تاريخ نهضة بركان وستار سبورت في المباريات الأخيرة









ترتيب نهضة بركان وستار سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027







