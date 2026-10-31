ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نهضة بركان نظيره الرجاء على ستاد "الملعب البلدي لبركان" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المغربي 2026-2027.

الرجاء عملاق الدوري المغربي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما نهضة بركان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ستاد "الملعب البلدي لبركان".

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وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المغربي الممتاز - الجولة 6 1 نوفمبر 2026 - 15:00 الملعب البلدي ببركان

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

المغربية الرياضية -

كيف تشاهد مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027

نتائج نهضة بركان والرجاء في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نهضة بركان والرجاء في المباريات الأخيرة

ترتيب نهضة بركان والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027