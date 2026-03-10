ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على ناشفيل، السبت بملعب إم آند تي، ذهاب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 2026.
ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته لتحقيق لقب أهدره الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة، لكنه لا ينوي التنازل عنه هذا الموسم.
في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟
موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 هو يوم الثلاثاء 12 مارس على ملعب جيوديس بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟
يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..