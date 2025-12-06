ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي ويوفنتوس ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الأزوري المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ويسعى للاستمرار على نفس النهج في انتظار تعثر ميلان المتصدر بفارق الأهداف فقط عن نابولي.

بينما يقع البيانكونيري في المركز السابع برصيد 23، ويحتاج يوفنتوس لمصالحة جماهيرة والعودة من جديد للمنافسة بعد البداية السيئة التي بدأ بها مشواره في السيري آ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي ويوفنتوس، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبد الله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي ويوفنتوس في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026