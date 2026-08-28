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الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoكومو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
نابولي ضد كومو
نابولي
كومو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وكومو في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي حقق الفوز في مباراته الأولى ويحتل المركز الرابع بعد جولة واحدة، بينما تعادل كومو في مباراته الأولى مع أودينيزي ويحتل المركز الحادي عشر.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وكومو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 2
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي من خلاله.



كيف تشاهد مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد بارما

4-2-3-1
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
التشكيل
بارما crest
بارما
بارما
4-3-3
23كارلو بينسوليو15بيير كالولو6ليويد كيلي2زكي شيليك3جليسون بريمر22ويستون ماكيني12دوجلاس لويز5مانويل لوكاتيلي10كنان يلدز7فرانشيسكو كونسيساو9راندال كولو مواني40ايدواردو كورفي15إنريكو ديل براتو3عبدولاي ندياي37ماريانو تروالو14ايمانويلي فاليري10أدريان بيرنابي47A. Konate32كريستيان اوردونيز76S. Lontani19البلال توريه16مانديلا كيتا
بارما crest
بارما
بارما
4-2-3-1
يوفنتوس

التشكيلة الأساسية

بارما

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي
  • C. Cuesta


نتائج نابولي وكومو في المباريات الأخيرة


يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

نيس
ف2-0
تشيلسي
ف0-1
إنتر
خ1-2
PAL
ف2-0
فروسينوني
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بارما

بارما - المستوى

ARE
ت1-1
IRA
ت1-1
SAM
خ0-2
CAT
ف2-0
كالياري
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات نابولي وكومو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

يوفنتوستعادلبارما
3
1
1
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
1
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
4
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
بارما badge
بارما
بارما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
1
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
بارما badge
بارما
بارما
2
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
3
بارما badge
بارما
بارما
1
انتهت
11الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب نابولي وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
110040+43
ف
2
إنترإنترإنتر
110041+33
ف
3
ليتشيليتشيليتشي
110020+23
ف
4
نابولينابولينابولي
110020+23
ف
5
ميلانميلانميلان
110021+13
ف
6
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
110021+13
ف
7
كالياريكالياريكالياري
110010+13
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
110010+13
ف
9
لاتسيولاتسيولاتسيو
110010+13
ف
10
كوموكوموكومو
10101101
ت
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
10101101
ت
12
ساسولوساسولوساسوولو
100112-10
خ
13
تورينوتورينوتورينو
100112-10
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
100101-10
خ
15
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
100101-10
خ
16
بارمابارمابارما
100101-10
خ
17
جنوىجنوىجنوى
100102-20
خ
18
فينيسيافينيسيافينيزيا
100102-20
خ
19
مونزامونزامونزا
100114-30
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
100104-40
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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