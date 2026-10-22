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الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoروما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
نابولي ضد روما
نابولي
روما
الدوري الإيطالي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد دييجو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وروما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وروما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد دييجو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
دييجو أرماندو مارادونا


ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نابولي ضد روما

3-4-2-1
نابولي crest
نابولي
نابولي
page.match.formation.title
روما crest
روما
روما
3-4-2-1
أليكس ميريتأليكس ميريتبينوا بادياشيليبينوا بادياشيليسام بوكيماسام بوكيماأمير رحمانيأمير رحمانيجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوليوناردو سبينازولاليوناردو سبينازولاسكوت مكتومينايسكوت مكتومينايG. NascimentoG. Nascimentoستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكابيلي جيلموربيلي جيلمورلورينزو لوكالورينزو لوكابييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيليوناردو باليرديليوناردو باليرديكونستانتينوس كوليراكيسكونستانتينوس كوليراكيسإيفان نديكاإيفان نديكاديفين رينشديفين رينشنيكولو بيسيلينيكولو بيسيليرودريجو مورارودريجو موراteam-logoE. Lulliمارتن دي رونمارتن دي رونماتياس سوليماتياس سوليسانتياغو كاستروسانتياغو كاسترو
روما crest
روما
روما
3-4-2-1
نابولي

التشكيلة الأساسية

روما

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري
  • جيان بييرو غاسبيريني


نتائج نابولي وروما في المباريات الأخيرة


نابولي

نابولي - المستوى

فيورنتينا
ت1-1
فروسينوني
ف3-0
فياريال
خ3-1
فينيزيا
خ1-0
بودو/جليمت
ف4-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
روما

روما - المستوى

إنتر
ت2-2
كومو
ت0-0
ريال مدريد
خ3-4
جنوى
ف2-0
سلوفان
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات نابولي وروما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نابوليتعادلروما
2
3
0
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
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روما
روما
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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روما
روما
0
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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روما
روما
1
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
1
روما badge
روما
روما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
روما badge
روما
روما
2
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
تورينوتورينوتورينو
7313109+110
ف
ف
ت
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
72141315-27
ف
خ
ف
خ
ت
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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