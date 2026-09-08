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دوري أبطال أوروبا
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoآرسنال
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
نابولي ضد آرسنال
نابولي
آرسنال

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نابولي نظيره آرسنال في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين الطامحين في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا
نابولي crest
نابولي
نابولي
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آرسنال
آرسنال
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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة نابولي ضد آرسنال

4-3-3
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نابولي
نابولي
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
أليكس ميريتأليكس ميريترافا مارينرافا مارينجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوليوناردو سبينازولاليوناردو سبينازولاأمير رحمانيأمير رحمانيكيفين دي بروينكيفين دي بروينستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكاأندري زامبو أنغويساأندري زامبو أنغويساأليسون سانتوسأليسون سانتوسراسموس هويلوندراسموس هويلونددافيد نيريسدافيد نيريسدافيد رايادافيد رايابين وايتبين وايتريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونسابرونو جيمارايشبرونو جيمارايشكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسبوكايو ساكابوكايو ساكاديكلان رايسديكلان رايسمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-3-3

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وآرسنال في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ نابولي وآرسنال في المباريات الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

آرسنال

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

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