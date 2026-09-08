ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نابولي نظيره آرسنال في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.
وستكون كل الأنظار منصبة على الفريقين الطامحين في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟
موعد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.
وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN SPORTS 2
|حفيظ دراجي
|TOD TV
كيف تشاهد مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة نابولي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".