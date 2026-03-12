Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoليتشي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وليتشي ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 56 نقطة بعد الفوز على تورينو بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث بفارق خمسة نقاط كاملة عن كومو صاحب المركز الرابع، ويستمر في ملاحقة ميلان صاحب الوصافة برصيد 60 نقطة، بينما يتقلص الفارق بينه وبين الصدارة ليصبح 11 نقطة فقط بعد فوز الديافولو على الإنتر، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يحتل ليتشي المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، ويحاول الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط 3 نقاط فقط، وبالتأكيد يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وليتشي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 مارس 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد ليتشي

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليتشي
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
5
خوان
4
أليساندرو بونجيورنو
17
ماتياس أوليفيرا
11
كيفين دي بروينه
37
ليوناردو سبينازولا
6
بيلي جيلمور
27
A. Santos
21
ماتيو بوليتانو
20
إليف إلماس
19
راسموس هويلوند
30
ولاديميرو فالكوني
44
Gabriel
25
انتونينو غالو
17
رافايل فيجا
5
جميل سييبيرت
19
لاميك باندا
50
سانتياغو بيروتي
20
يلبير رمضاني
79
عمر نجوم
29
لاسانا كوليبالي
9
N. Stulic

4-2-3-1

ليتشيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وليتشي في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات نابولي وليتشي الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

ليتشي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

7

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

