ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي ولاتسيو ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 66 نقطة بعد التعادل مع بارما في الجولة السابقة من السيري آ، ولكن يظل محتفظ بالوصافة بفارق 3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط كاملة عن الصدارة، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط والاستمرار في مُطاردة السكوديتو للنهاية، أو على أقل تقدير الحفاظ على وصافته.

بينما قدم لاتسيو أداءً غير مقبول لجماهيره في هذا الموسم، حيث يمتلك 44 نقطة فقط، يحتل بهم المركز الـ9، ويُمنى النفس بالوصول إلى مقعد من المقاعد المؤهلة للمحافل الأوروبية، والتي أقربها يبتعد عنها بفارق 13 نقطة كاملة، بالتأكيد يسعى للفوز في مباراة كبيرة مثل تلك المباراة لكسب ود الجماهير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 18 أبريل 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestلاتسيو
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
5
خوان
4
أليساندرو بونجيورنو
17
ماتياس أوليفيرا
37
ليوناردو سبينازولا
8
سكوت مكتوميناي
11
كيفين دي بروينه
21
ماتيو بوليتانو
99
أندري زامبو أنغويسا
68
ستانيسلاف لوبوتكا
19
راسموس هويلوند
40
E. Motta
17
نونو تافاريس
29
مانويل لاتزاري
25
O. Provstgaard
13
أليسيو رومانيولي
26
توما باسيتش
24
كينيت تايلور
4
باتريك
19
بولايي ديا
10
ماتيا زاكانيي
22
ماتيو كانتشيليري

  • أنتونيو كونتي

المدرب

  • موريتزيو ساري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج نابولي ولاتسيو في المباريات الأخيرة

نابولي
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

لاتسيو
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات نابولي ولاتسيو الأخيرة

نابولي

لاتسيو

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

