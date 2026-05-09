Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoبولونيا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

نابولي ضد بولونيا
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
نابولي
بولونيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وبولونيا ضمن الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 70 نقطة بعد التعادل أمام كومو في الجولة السابقة من السيري آ، ولكنه يحافظ على الوصافة بعد تعثر مُنافسيه، خاصة ميلان الذي هُزم بهدفين دون رد أمام ساسوولو، ليصبح الفارق بينهما ثلاثة نقاط، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط للمحافظة على وصافته بعد أن حسم إنتر اللقب بشكل رسمي.

بينما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 49 نقطة، ويُعد في منطقة أمنة تماماً، ولكنه يسعى لتحسين ترتيبه في الجدول، وتقديم لقاء قوي يُسعد جماهيره أمام الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وبولونيا في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 11 مايو 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد بولونيا

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبولونيا
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
4
أليساندرو بونجيورنو
31
سام بوكيما
13
أمير رحماني
8
سكوت مكتوميناي
27
أليسون سانتوس
68
ستانيسلاف لوبوتكا
11
كيفين دي بروينه
3
ميجيل جوتيريز
21
ماتيو بوليتانو
19
راسموس هويلوند
25
M. Pessina
26
جون لوكومي
29
لورينزو دي سيلفستري
5
E. Helland
33
خوان ميراندا
6
نيكولا مورو
23
سيمون سوم
8
ريمو فريلير
10
فيديريكو بيرنارديسكي
30
بنيامين دومينغيز
21
ينز أودجارد

4-2-3-1

بولونياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات نابولي وبولونيا الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

بولونيا

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان