ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال كلاسيكو إيطالي يجمع ميلان ويوفنتوس ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الروسينيري عند النقطة 66، بعد الانتصار على فيرونا بهدف دون رد في الجولة السابقة من السيري آ، ليستعيد الوصافة من جديد بعد تعثر نابولي أمام لاتسيو، وبالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح أوضاعه ومصالحة جماهيره عبر الانتصار في هذه القمة والتشبث بالوصافة، بعد أن أصبح لقب السكوديتو بعيد المنال.

بينما يمتلك البيانكونيري 63 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن نابولي صاحب المركز الثالث وعن وصيف الدوري، وعلى الرغم من سوء النتائج في بداية الموسم إلا أن السيدة العجوز عادت أخيراً للمربع الذهبي، وبالتأكيد يسعى الفريق للانتصار في هذه القمة ومحاولة خطف الوصافة في الأمتار الأخيرة من البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 26 أبريل 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربح بتوقيت مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-3

Home team crestيوفنتوس
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
31
ستراهينيا بافلوفيتش
23
فيكايو توموري
14
لوكا مودريتش
19
يوسف فوفانا
24
زاكاري أتيكام
12
أدريان رابيو
33
دافيد بارتيساغي
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش
16
ميشيل دي جريجوريو
15
بيير كالولو
3
جليسون بريمر
6
ليويد كيلي
27
أندريا كامبياسو
18
فيليب كوستيتش
5
مانويل لوكاتيلي
22
ويستون ماكيني
13
جيريمي بوجا
30
جوناثان دايفيد
7
فرانشيسكو كونسيساو

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

