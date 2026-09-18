ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو بتورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027.
ميلان يحتل المركز السادس في الجدول برصيد 8 نقاط وليتشي يحتل الثاني عشر برصيد 6 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة ميلان وليتشي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد سان سيرو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة ميلان ضد ليتشي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- روبن أموريم
- يوسيبيو دي فرانشيسكو
نتائج ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ف
ت
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
ت
ف
ف
ف
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
ف
ف
خ
ف
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
ت
ت
ف
ف
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
ت
ف
ف
خ
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
خ
ت
ف
ف
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
ف
ت
ف
خ
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
ف
خ
خ
ف
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
خ
خ
ف
ف
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
ف
خ
خ
ف
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
خ
خ
ف
ت
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
خ
ف
خ
خ
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
خ
ت
خ
خ
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
خ
ت
خ
خ
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
خ
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
ت
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ