ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وبولونيا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وبولونيا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 13:30 سان سيرو





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ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ميلان وبولونيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ميلان وبولونيا في المباريات الأخيرة





ترتيب ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027



