ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ميلان يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.

المباريات التالية ميلان الدوري الإيطالي 12:00 أتالانتا شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 12:00 سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة





ترتيب ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027



