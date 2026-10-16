ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
ميلان يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة ميلان ضد أتالانتا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- روبن أموريم
- موريتزيو ساري
نتائج ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|6
|4
|2
|0
|14
|3
|+11
|14
ت
ت
ف
ف
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|5
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|6
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|8
|6
|3
|1
|2
|10
|6
|+4
|10
ف
ت
ف
خ
خ
|9
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|+2
|10
خ
ف
ت
ف
ف
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
ت
خ
ف
ت
ف
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
ف
ت
خ
ت
خ
|15
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|20
|6
|0
|0
|6
|5
|16
|-11
|0
خ
خ
خ
خ
خ