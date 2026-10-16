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الدوري الإيطالي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ميلان ضد أتالانتا
ميلان
أتالانتا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ميلان يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ميلان ضد أتالانتا

3-4-2-1
ميلان crest
ميلان
ميلان
page.match.formation.title
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-2-3-1
مايك ماينانمايك ماينانستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشكوني دي وينتركوني دي وينترماريو خيلاماريو خيلاأدريان رابيوأدريان رابيويونس موسىيونس موسىبيرفس إستوبينانبيرفس إستوبينانteam-logoدييجو موريراسامويل شوكويزيسامويل شوكويزيكريستيان بوليسيتشكريستيان بوليسيتشجونسالو راموسجونسالو راموسماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكينيكولا زاليفسكينيكولا زاليفسكيثوماس كريستينسينثوماس كريستينسيندافيد زاباكوستادافيد زاباكوستاسعيد كولازيناتشسعيد كولازيناتشفرانك كيسييهفرانك كيسييهإيدرسونإيدرسونتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرجياكومو راسبادوريجياكومو راسبادوريجوناثان روجوناثان رونيكولا كرستوفيتشنيكولا كرستوفيتش
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
3-4-2-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

أتالانتا

المدرب

  • روبن أموريم
  • موريتزيو ساري


نتائج ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة


ميلان

ميلان - المستوى

لاتسيو
ت2-2
بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أتالانتا

أتالانتا - المستوى

روما
خ2-1
كالياري
خ1-2
يوفنتوس
خ2-0
فينيزيا
ف3-1
بافوس
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات ميلان وأتالانتا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ميلانتعادلأتالانتا
0
2
3
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
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أتالانتا
أتالانتا
3
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
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ميلان
ميلان
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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