أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وكالياري ضمن الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الروسينيري إلى النقطة 70، بعد الانتصار على جنوى في الجولة السابقة من السيري آ، ليخطف المركز الثالث من يوفنتوس الذي تعثر في لقاءه الأخير أمام فيورنتينا، وبالتأكيد يسعى ميلان للحصول على الثلاثة نقاط والمحافظة على مركزه، حيث آي نتيجة سلبيه قد تقصيه من الوصول إلى دوري الأبطال حيث يُطارده كلً من روما، يوفنتوس وكومو.

بينما يمتلك كالياري 40 نقطة، يحتل بها المركز الـ16، وهوفي منطقة أمنة تماماً من الهبوط، ولكن لقاء أمام الروسينيري يعني تقديم عرض قوي من كل اللاعبين الطموحين للظهور، بالاضافة إلى سعيه لتحسين مركزه في جدول الترتيب، لذا فلن تكون مباراة سهلة للديافولو بالتأكيد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وكالياري في الجولة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
31
ستراهينيا بافلوفيتش
23
فيكايو توموري
12
أدريان رابيو
24
زاكاري أتيكام
30
أردون جاشاري
19
يوسف فوفانا
33
دافيد بارتيساغي
7
سانتياغو خيمينيز
18
كريستوفر نكونكو
1
إليا كابريل
28
غابريل زابا
22
ألبرتو دوسينا
26
ياري مينا
10
جيانلوكا غايتانو
2
ماركو باليسترا
14
أليساندرو ديولا
8
ميشيل ادوبو
33
ادم اوبيرت
94
سيباستيانو إسبوزيتو
9
سميح كيليكسوي

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

المدرب

  • فابيو بيسكاني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ميلان وكالياري في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

كالياري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ميلان وكالياري الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

كالياري

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

14

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

