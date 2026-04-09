ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وأودينيزي ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.
توقف رصيد الروسينيري عند النقطة 63، بعد خسارته أمام نابولي في الجولة السابقة من السيري آ، ليفقد مركزه بالتبعية ويصبح في المركز الثالث، وبالتأكيد يسعى ميلان لعدم فقط نقاط جديدة والخروج بالثلاثة نقاط لمصالحة جماهيره والاستمرار في مُطاردة السكوديتو التي أصبحت على بعد 9 نقاط كاملة.
بينما يمتلك أودينيزي 40 نقطة، يحتل بها المركز الـ11، وهو في منطقة أمنة تماماً من الهبوط، ولكنه بالتأكيد يسعى لتقديم لقاء قوي أمام الديافولو وتحسين ترتيبه في الجدول.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة ميلان وأودينيزي في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 11 أبريل 2026، على استاد سان سيرو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
يمكن مشاهدة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.