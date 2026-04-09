سان سيرو
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وأودينيزي ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الروسينيري عند النقطة 63، بعد خسارته أمام نابولي في الجولة السابقة من السيري آ، ليفقد مركزه بالتبعية ويصبح في المركز الثالث، وبالتأكيد يسعى ميلان لعدم فقط نقاط جديدة والخروج بالثلاثة نقاط لمصالحة جماهيره والاستمرار في مُطاردة السكوديتو التي أصبحت على بعد 9 نقاط كاملة.

بينما يمتلك أودينيزي 40 نقطة، يحتل بها المركز الـ11، وهو في منطقة أمنة تماماً من الهبوط، ولكنه بالتأكيد يسعى لتقديم لقاء قوي أمام الديافولو وتحسين ترتيبه في الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وأودينيزي في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 11 أبريل 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026

ميلانHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestأودينيزي
16
مايك ماينان
33
دافيد بارتيساغي
31
ستراهينيا بافلوفيتش
24
زاكاري أتيكام
5
كوني دي وينتر
12
أدريان رابيو
19
يوسف فوفانا
14
لوكا مودريتش
7
سانتياغو خيمينيز
18
كريستوفر نكونكو
11
كريستيان بوليسيتش
40
مادوكا اوكوي
27
كريستيان كاباسيلي
28
عمر سوليت
31
ثوماس كريستينسين
11
حسن كامار
8
جيسبير كارلستروم
19
كينغسلي إهيزيبو
32
يورغن إيكيلينكامب
24
جاكوب بيتروفسكي
10
نيكولو زانيولو
9
كينان ديفيس

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

المدرب

  • كوستا رونيايتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج ميلان وأودينيزي في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

أودينيزي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات ميلان وأودينيزي الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

أودينيزي

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2025-2026

