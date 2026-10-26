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الدوري الإيطالي
team-logoمونزا
بريانتيو
team-logoنابولي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
مونزا ضد نابولي
مونزا
نابولي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا ونابولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا ونابولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 9
بريانتيو


ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا ونابولي في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مونزا ضد نابولي

3-4-2-1
مونزا crest
مونزا
مونزا
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نابولي crest
نابولي
نابولي
4-3-3
N. ToernqvistN. Toernqvistسابا جوجليتشيدزهسابا جوجليتشيدزهلورينزو لوكيزيلورينزو لوكيزياندريا كاربونياندريا كاربونيF. OndoaF. Ondoaداني موتاداني موتاصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليJ. RobinsonJ. Robinsonايبينيزير اكينسانميروايبينيزير اكينسانميروريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسG. VarelaG. Varelaأليكس ميريتأليكس ميريتماتياس أوليفيراماتياس أوليفيرارافا مارينرافا مارينجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوسام بوكيماسام بوكيماأندري زامبو أنغويساأندري زامبو أنغويساسكوت مكتومينايسكوت مكتومينايكيفين دي بروينكيفين دي بروينماتيو بوليتانوماتيو بوليتانوراسموس هويلوندراسموس هويلوندنواه لانجنواه لانج
نابولي crest
نابولي
نابولي
3-4-2-1
مونزا

التشكيلة الأساسية

نابولي

المدرب

  • إيفان يوريتش


نتائج مونزا ونابولي في المباريات الأخيرة


مونزا

مونزا - المستوى

كريمونيسي
خ2-3
بريست
ت2-2
لاتسيو
خ3-1
كالياري
ف4-0
تورينو
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
نابولي

نابولي - المستوى

فروسينوني
ف3-0
فياريال
خ3-1
فينيزيا
خ1-0
بودو/جليمت
ف4-3
روما
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات مونزا ونابولي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مونزاتعادلنابولي
1
1
3
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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مونزا
مونزا
2
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نابولي
نابولي
4
انتهت
الدوري الإيطالي
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
2
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نابولي
نابولي
0
انتهت
4الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب مونزا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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