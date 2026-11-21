يستعد استاد بريانتيو لاستقبال مباراة مهمة تجمع مونزا وفيورنتينا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة مونزا وفيورنتينا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد بريانتيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا الربع (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 12 23 نوفمبر 2026 - 14:45 بريانتيو

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ما القنوات الناقلة لمباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مونزا وفيورنتينا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج مونزا وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مونزا وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

ترتيب مونزا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027