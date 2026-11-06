ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وكومو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وكومو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 8 نوفمبر 2026 - 12:00 جوسيبي مياتزا

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج إنتر وكومو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر وكومو في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027