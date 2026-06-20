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كأس العالم
team-logoنيوزيلندا
بي سي بليس
team-logoمصر
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
نيوزيلندا ضد مصر
نيوزيلندا
مصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب المصري يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المنتخب النيوزيلندي بعد أن قدم الفراعنة مستوى مبهرًا أمام بلجيكا في الجولة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 22 يونيو 2026 على ملعب بي سي بليس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة فجرًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 7
بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 2
beIN Max 4خليل البلوشي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة نيوزيلندا ضد مصر

نيوزيلنداHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestمصر
1
ماكس كروكومب
13
ليبراتو كاكاتشي
16
فين سورمان
5
مايكل بوكسال
2
تيم باين
20
كالوم ماكوات
10
سارببريت سين
6
جو بيل
11
إليجاه جاست
8
ماركو ستامنيك
9
كريس وود
23
مصطفى شوبير
3
محمد هاني
2
ياسر إبراهيم
14
حمدي فتحي
13
أحمد أبو الفتوح
11
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
8
إمام عاشور
17
مهند لاشين
19
مروان عطية
10
محمد صلاح
22
عمر مرموش

4-2-3-1

مصرAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دارين بازيلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر ونيوزيلندا في المباريات الأخيرة

نيوزيلندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب مصر ونيوزيلندا في مجموعات كأس العالم 2026

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