ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب مصر مباراته الودية ضد روسيا بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

ضمان تأهل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة أتى كمتنفس بالنسبة للمدرب حسام حسن، لذلك سوف يحاول تقديم أفضل ما لديه في مونديال أمريكا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الخميس 28 مايو 2026، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة أون سبورت حق بث مباريات منتخب مصر الودية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1 بتعليق حاتم بطيشة.

كيف تشاهد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع كورة بلس

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج مصر وروسيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر وروسيا في المباريات الأخيرة