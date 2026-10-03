ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد "القاهرة الدولي" مباراة قوية حتى لو كانت ودية وستجمع كلا من منتخبي مصر وجنوب أفريقيا.

منتحب مصر يدخل مرحلة شديدة التوتر في خضم أزمات المدرب حسام حسن مع اللاعبين وبالأخص الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي.









وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026؟

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 هو الأحد 4 أكتوبر على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.





المباريات الودية - الجولة 1 4 أكتوبر 2026 - 14:00





ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات مصر الودية، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.



ON SPORT







كيف تشاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية 2026









نتائج مصر وجنوب أفريقيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا في المباريات الأخيرة











