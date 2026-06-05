ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب مصر مباراته الودية ضد الفريق البرازيلي بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب المصري متواجد في المجموعة السابعة والتي تضم أيضًا بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأحد 7 يونيو 2026، على ستاد هانتينجتون بانك فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت مصر، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وكذلك عبر قنوات أون سبورتس.

كيف تشاهد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر منصات كورة بلس.

القنوات الناقلة التعليق أون سبورتس 1 - أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج مصر والبرازيل في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل في المباريات الأخيرة