ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أولد ترافورد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وروما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 4 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج مانشستر يونايتد وروما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وروما في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا 2026-2027