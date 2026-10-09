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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
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team-logoتوتنهام هوتسبير
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
توتنهام هوتسبير
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر ويطمح في التقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يتذيل توتنهام الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "أولد ترافورد".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6
أولد ترافورد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزديوجو دالوتديوجو دالوتهاري ماغويرهاري ماغويرلوك شاولوك شاوS. LaceyS. Laceyيوري تيليمانسيوري تيليمانسأندري سانتوسأندري سانتوسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزبريان مبيوموبريان مبيوموماتيوس كونياماتيوس كونياأنتونين كينسكيأنتونين كينسكيارشي جرايارشي جرايميكي فان دي فينميكي فان دي فينأندرو روبرتسونأندرو روبرتسونيان باول فان هيكيان باول فان هيكرودريجو بينتانكوررودريجو بينتانكورسافينيوسافينيوساندرو توناليساندرو توناليمحمد قدوسمحمد قدوسكونور جالاجيركونور جالاجيرعمر مرموشعمر مرموش
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

توتنهام هوتسبير

المدرب

  • مايكل كاريك
  • روبرتو دي زيربي


نتائج مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة


مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

إيفرتون
ت2-2
SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

نيوكاسل
خ0-2
فورست
ت0-0
إيفرتون
ت0-0
ليفربول
خ3-1
أستون فيلا
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلتوتنهام هوتسبير
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الأوروبي
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
انتهت
7الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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