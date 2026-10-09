ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر ويطمح في التقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يتذيل توتنهام الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "أولد ترافورد".

المباريات التالية مان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز 12:30 توتنهام

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 12:30 أولد ترافورد





ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 -





كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة









ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027







