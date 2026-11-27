يحتضن استاد أولد ترافورد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد أولد ترافورد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، عبدالله الغامدي، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.
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عبدالله الغامدي
كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027
التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد تشيلسي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- أوليفر جلاسنر
- تشابي ألونسو
نتائج مانشستر يونايتد وبرينتفورد في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرينتفورد في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|11
|9
|1
|1
|17
|7
|+10
|28
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|11
|7
|1
|3
|26
|9
|+17
|22
خ
ف
ف
خ
ف
|3
|11
|7
|1
|3
|22
|14
|+8
|22
ت
خ
خ
خ
ف
|4
|11
|6
|3
|2
|18
|10
|+8
|21
ف
ف
خ
ف
ف
|5
|11
|5
|3
|3
|18
|14
|+4
|18
ف
ف
ف
ف
ف
|6
|11
|4
|5
|2
|20
|11
|+9
|17
ف
خ
ف
ت
خ
|7
|11
|4
|5
|2
|14
|9
|+5
|17
ف
ف
خ
ت
ت
|8
|11
|5
|1
|5
|20
|20
|0
|16
خ
خ
ف
خ
ف
|9
|11
|4
|4
|3
|12
|14
|-2
|16
خ
ف
ف
خ
خ
|10
|11
|4
|3
|4
|12
|11
|+1
|15
ف
خ
ف
ف
ف
|11
|11
|3
|5
|3
|13
|11
|+2
|14
ف
خ
ت
ت
خ
|12
|11
|3
|5
|3
|14
|17
|-3
|14
ت
ت
ت
ف
ف
|13
|11
|3
|4
|4
|15
|18
|-3
|13
ت
ت
خ
ف
خ
|14
|11
|4
|0
|7
|13
|21
|-8
|12
ف
خ
ف
خ
خ
|15
|11
|2
|5
|4
|11
|13
|-2
|11
ت
ت
ت
ف
ف
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|22
|-7
|11
خ
خ
ت
ت
خ
|17
|11
|2
|3
|6
|9
|15
|-6
|9
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
ت
ف
خ
ت
خ
|19
|11
|1
|5
|5
|14
|23
|-9
|8
خ
ت
خ
خ
ت
|20
|11
|2
|1
|8
|12
|27
|-15
|7
خ
خ
خ
خ
خ