يحتضن استاد أولد ترافورد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد

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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عبدالله الغامدي، للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 عبدالله الغامدي

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج مانشستر يونايتد وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2026-2027