ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب فريندز أرينا المباراة الودية التي تجمع بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين مايكل كاريك ودييجو سيميوني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 1 أغسطس 2026، على استاد فريندز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضة حقوق بث مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وخصصت قناة أبو ظبي الرياضية 1 لنقل المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "STARZPLAY" وقناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب.