تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 على ملعب الاتحاد. 

مانشستر سيتي يريد تعزيز اللقب الذي أحرزه على حساب آرسنال وهو كأس الرابطة، ولكنه يواجه طموحات ليفربول الساعي في تحقيق لقب خلال موسم لا يسير إلى الآن وفق كل طموحات جماهير الريدز.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 4 أبريل 2026، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة إلا الربع عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

1
جيمس ترافورد
45
عبد القدير خوسانوف
27
ماتيوس نونيز
15
مارك جويهي
33
نيكو أوريلي
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
11
جيريمي دوكو
16
رودري
20
C
بيرناردو سيلفا
9
إرلينج هالاند
25
جيورجي مامارداشفيلي
6
ميلوس كيركيز
2
جو جوميز
5
إبراهيما كوناتي
4
C
فيرجيل فان دايك
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
7
فلوريان فيرتس
17
كورتيس جونز
11
محمد صلاح
22
هوجو إيكيتيكي

المدرب

  • P. Lijnders

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وليفربول في المباريات الأخيرة

7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في المباريات الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

ليفربول

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
