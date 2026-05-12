الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoكريستال بالاس
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة مؤجلة لحساب الجولة 31 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع مانشستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس.

مانشستر سيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الوصول إلى فارق نقطتين مع آرسنال، والاستمرار في حظوظه حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأربعاء 13 مايو 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

مانشستر سيتيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبالاس
25
جيانلويجي دوناروما
6
ناثان آكي
33
نيكو أوريلي
27
ماتيوس نونيز
15
مارك جويهي
4
تيجاني ريجنديرز
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
20
بيرناردو سيلفا
11
جيريمي دوكو
9
إرلينج هالاند
1
دين هندرسون
23
J. Canvot
26
كريس ريتشاردز
5
ماكسينس لاكروا
18
دايتشي كامادا
2
دانيال مونوز
20
ادم وارتون
3
تيريك ميتشل
11
بيرنان جونسون
7
إسماعيلا سار
22
يورغن ستراند لارسن

3-4-2-1

بالاسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

بالاس

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

14

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإسباني 2025-2026

