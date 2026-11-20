يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وفولهام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي إذ خسر أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتينجهام فورست، ولا بديل للفوز على فولهام لاستعادة النتائج الإيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب الاتحاد.

المباريات التالية مان سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز 07:30 فولهام شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء (15:30) مساء بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساء (16:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 07:30 ملعب الاتحاد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج مانشستر سيتي وفولهام في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وفولهام في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027