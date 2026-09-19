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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoسندرلاند
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
مانشستر سيتي ضد سندرلاند
مانشستر سيتي
سندرلاند
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره سندرلاند على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما سندرلاند الضيف يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "الاتحاد".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5
ملعب الاتحاد


ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد سندرلاند

4-1-4-1
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
التشكيل
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومامارك جويهيمارك جويهيماتيوس نونيزماتيوس نونيزيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشريان شرقيريان شرقيأنطوان سيمينيوأنطوان سيمينيوإليمان ندايإليمان ندايإليوت أندرسونإليوت أندرسونإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاندروبن ريفسروبن ريفسنوردي موكيلينوردي موكيليD. BallardD. BallardT. HumeT. Humeكيفين دانسوكيفين دانسونيلسون أنجولونيلسون أنجولوتوماس مونييهتوماس مونييهنواه صاديقينواه صاديقيجرانيت تشاكاجرانيت تشاكاإنزو لو فيإنزو لو فيبريان بروبيبريان بروبي
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-1-4-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

سندرلاند

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • ريجيس لو بريس


نتائج مانشستر سيتي وسندرلاند في المباريات الأخيرة


مان سيتي

مان سيتي - المستوى

بالاس
ف1-4
كوفنتري
ف1-0
بورتو
ف0-2
مان يونايتد
ف0-1
نوريتش
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
سندرلاند

سندرلاند - المستوى

فولهام
ف1-0
برينتفورد
ت1-1
هال سيتي
ف1-0
آرسنال
خ0-2
ألكمار
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وسندرلاند في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلسندرلاند
4
1
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
3
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
8الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
440082+612
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
6
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
422073+48
ف
ت
ت
ف
7
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
9
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
10
ليفربولليفربولليفربول
413064+26
ت
ف
ت
ت
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
41127704
خ
ت
ف
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
411235-24
خ
ت
ف
خ
15
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
16
بورنموثبورنموثبورنموث
403167-13
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
4103611-53
خ
ف
خ
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
20
فولهامفولهامفولهام
401347-31
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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