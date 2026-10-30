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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoبرايتون
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي ضد برايتون
مانشستر سيتي
برايتون
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الاتحاد مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
ملعب الاتحاد
المباريات التالية
مان سيتي

مان سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

31 أكتوبر 2026

برايتون

برايتون

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

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كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد برايتون

4-2-3-1
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
التشكيل
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومايوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشمارك جويهيمارك جويهيعبد القادر خوسانوفعبد القادر خوسانوفجيريمي دوكوجيريمي دوكوريان شرقيريان شرقيإليمان ندايإليمان ندايإليوت أندرسونإليوت أندرسونإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاندبارت فيربروجينبارت فيربروجينلويس دينكلويس دينكجوين حجامجوين حجاملوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشأوليفييه بوسكاليأوليفييه بوسكاليجاك هينشلوودجاك هينشلوودباسكال جروسباسكال جروسماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرياسين عياريياسين عياريدييجو جوميزدييجو جوميزتشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاس
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

برايتون

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • فابيان هورزلر

نتائج مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة

مان سيتي

مان سيتي - المستوى

سان جيرمان
خ2-4
ابسويتش
ف3-2
AEK
ف5-1
أستون فيلا
خ2-1
برايتون
ف2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
برايتون

برايتون - المستوى

كاونو زالجيريس
ف4-0
بالاس
ف5-0
يابلونيك
ت0-0
ليفربول
خ2-0
مان سيتي
خ2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلبرايتون
1
2
2
كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
برايتون badge
برايتون
برايتون
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
7الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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