ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي مارسيليا نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي 2026-2027.

باريس سان جيرمان يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل مارسيليا المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "فيلودروم".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.









ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027









نتائج مارسيليا وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات مارسيليا وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة









ترتيب مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027







