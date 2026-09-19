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Khvicha Kvaratskhelia PSG 2026-27Getty
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
مارسيليا ضد باريس سان جيرمان
مارسيليا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي مارسيليا نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي 2026-2027.

باريس سان جيرمان يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل مارسيليا المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "فيلودروم".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027


تشكيلات إشبيلية ضد برشلونة

4-2-3-1
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
اوديسياس فلاشوديموساوديسياس فلاشوديموسأندريس لوبيزأندريس لوبيزغابريال سوازوغابريال سوازوأرونا سانغانتيأرونا سانغانتيخوان ايغليسياسخوان ايغليسياسM. SierraM. Sierraيوسف فوفانايوسف فوفاناجيورجي كوشوراشفيليجيورجي كوشوراشفيليلوسيان أغوميلوسيان أغوميفيليكس كوريافيليكس كورياteam-logoR. Ureدومينيك ليفاكوفيتشدومينيك ليفاكوفيتشإيريك جارسياإيريك جارسياأندرياس كريستنسنأندرياس كريستنسنباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلوبيدريبيدريرودريرودريانتوني جوردونانتوني جوردونلامين ياماللامين يامالفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرافينيارافينيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
إشبيلية

التشكيلة الأساسية

برشلونة

البدلاء

المدرب

  • لويس جارسيا
  • هانسي فليك


إشبيلية

الإصابات والإيقافات

برشلونة

نتائج مارسيليا وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


إشبيلية

إشبيلية - المستوى

أتلتيك بيلباو
ف1-3
أتلتيكو مدريد
خ1-3
إسبانيول
ت1-1
فالنسيا
ف1-0
COR
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
الهدف المسجل (المستقبل)
26/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات مارسيليا وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إشبيليةتعادلبرشلونة
1
0
4
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
2
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
9الأهداف المسجلة17
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7610286+2219
ت
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
6501176+1115
ف
ف
خ
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
650186+215
ف
ف
ف
خ
ف
4
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
742196+314
ت
ف
ف
ت
خ
5
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
6411146+813
ف
ف
خ
ف
ت
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
623197+29
خ
ت
ف
ف
ت
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
9
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
10
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
11
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
13
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
14
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
15
فياريالفياريالفياريال
61231011-15
ف
خ
خ
خ
ت
16
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
17
خيتافيخيتافيخيتافي
612337-45
خ
ت
ت
خ
ف
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
6114210-84
ف
خ
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
6033311-83
خ
ت
ت
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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