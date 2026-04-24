Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoكريستال بالاس
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليفربول ضد كريستال بالاس
ليفربول
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل كريستال بالاس ضيفًا على نظيره ليفربول في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد. 

ليفربول صاحب المركز الخامس يطمح لمواصلة المنافسة على دخول المربع الذهبي، ويواجه طموج كريستال بالاس الثالث عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 3-
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد كريستال بالاس

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبالاس
28
فريدي وودمان
17
كورتيس جونز
5
إبراهيما كوناتي
26
اندري روبرتسون
4
فيرجيل فان دايك
7
فلوريان فيرتس
11
محمد صلاح
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
18
كودي جاكبو
9
أليكسندر إيساك
1
دين هندرسون
23
J. Canvot
26
كريس ريتشاردز
5
ماكسينس لاكروا
3
تيريك ميتشل
8
جيفرسون ليرما
19
ويليام هيوز
10
يريمي بينو
2
دانيال مونوز
11
بيرنان جونسون
22
يورغن ستراند لارسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

بالاس

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان