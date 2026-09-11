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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoفولهام
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول ضد فولهام
ليفربول
فولهام

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ليفربول نظيره فولهام في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027  وذلك على ملعب أنفيلد.

وستكون كل الأنظار منصبة على الريدز الذي يريدون المنافسة على لقب الدوري الذي غاب عن خزائنهم الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
فولهام crest
فولهام
فولهام
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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد فولهام

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
التشكيل
فولهام crest
فولهام
فولهام
4-2-3-1
أليسون بيكرأليسون بيكرجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايككوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسرونالد أراوخورونالد أراوخوفيكتور مونيوزفيكتور مونيوزدومينيك سوبوسلايدومينيك سوبوسلايأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرريو نغوموهاريو نغوموهافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزأليكسندر إيساكأليكسندر إيساكبيرنارد لينوبيرنارد لينوأنتوني روبنسونأنتوني روبنسونتيموثي كاستانييتيموثي كاستانييكالفين باسيكالفين باسييواكيم أندرسنيواكيم أندرسنساندر بيرجيساندر بيرجيشيا شارليسشيا شارليسجوشا كينغجوشا كينغساندير بيرجساندير بيرجC. PalaciosC. Palaciosغونزالو غارسياغونزالو غارسيا
فولهام crest
فولهام
فولهام
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أندوني إيراولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وفولهام في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فولهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ ليفربول وفولهام في المباريات الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

فولهام

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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