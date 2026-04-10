ليفربول
أنفيلد
فولهام
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب انفيلد مباراة هامة لحساب الدوري الإنجليزي تجمع ليفربول مع ضيفه فولهام لحساب الجولة 32 من عمر المسابقة.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف واضحة، ليفربول لمحاولة تقليل الفوارق واقتحام المربع الذهبي، وفولهام لمحاولة تحسين مركزه التاسع في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟


موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 11 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.


beIN SPORTS 2

حفيظ دراجي

TOD TV


كيف تشاهد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026


25
جيورجي مامارداشفيلي
4
فيرجيل فان دايك
5
إبراهيما كوناتي
8
دومينيك سوبوسلاي
26
اندري روبرتسون
17
كورتيس جونز
73
R. Ngumoha
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
11
محمد صلاح
18
كودي جاكبو
1
بيرنارد لينو
3
كالفين باسي
33
أنتوني روبنسون
5
يواكيم أندرسن
21
تيموتي كاستاني
8
هاري ويلسون
16
ساندر بيرج
17
ساندر بيرجي
24
جوشا كينغ
14
أوسكار بوب
7
راؤول خيمينيز

المدرب

  • آرني سلوت

المدرب

  • ماركو سيلفا


الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج ليفربول وفولهام في المباريات الأخيرة



-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وفولهام الأخيرة


آخر 5 مباريات

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5



