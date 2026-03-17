أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي ليفربول نظيره جلطة سراي، في لقاء مرتقب ضمن مباريات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب في تركيا بهدف نظيف، ويبحث عن عودة ضد جلطة سراي للتأهل إلى ربع النهائي وعدم تكرار إخفاق الموسم الماضي بالخروج المبكر من البطولة.

وفي حال فاز ليفربول، فسوف يواجه المنتصر من تشيلسي وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 18 مارس 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وجلطة سراي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان دايك
6
ميلوس كيركيز
30
جيريمي فريمبونج
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
7
فلوريان فيرتس
11
محمد صلاح
8
دومينيك سوبوسلاي
22
هوجو إيكيتيكي
1
أورجان تشاكير
93
ساشا بوي
42
عبد الكريم بارداكسي
4
إسماعيل جاكوبس
90
ويلفريد سينغو
8
غابرييل سارا
77
نوا لانج
34
لوكاس توريرا
99
ماريو ليمينا
53
باريس يلماز
45
فيكتور أوسيمين

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بوروك أوكان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وجلطة سراي في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

جلطة سراي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وجلطة سراي الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

جلطة سراي

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
