الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
أنفيلد
توتنهام هوتسبير
ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد. 

لقاء بين جريحين، سواء على مستوى مركز كل منهما في الدوري الإنجليزي (ليفربول السادس وتوتنهام السادس عشر) أو على مستوى الهزيمة الأوروبية لكل منهما في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

ما موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 15 مارس 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

25
جيورجي مامارداشفيلي
6
ميلوس كيركيز
2
جو جوميز
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان دايك
7
فلوريان فيرتس
11
محمد صلاح
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
22
هوجو إيكيتيكي
1
جولييلمو فيكاريو
24
دجد سبنس
4
كيفين دانسو
23
بيدرو بورو
3
رادو دراجوسين
11
ماتيس تيل
39
راندال كولو مواني
14
ارشي جراي
7
تشافي سيمونز
29
بابي سار
19
دومينيك سولانكي

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

البدلاء

المدرب

  • إيغور تودور

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وتوتنهام في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

توتنهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

توتنهام

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

17

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

