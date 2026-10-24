ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين ليفربول وبرايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أنفيلد





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ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، معلقا على مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027.





beIN SPORTS HD 2 أحمد البلوشي





كيف تشاهد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج ليفربول وبرايتون في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات ليفربول وبرايتون في المباريات الأخيرة









ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2026-2027



