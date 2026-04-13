ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ليفربول غدًا، الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يعاني بشكل واضح محليًا خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بجانب ابتعاده عن المنافسة على الدوري ليتبقى أمله الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

وسقط الريدز في مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة، لكنّه يتمسك بالأمل في العودة متسلحًا بجمهوره وأرضه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري TOD TV





كيف تشاهد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

