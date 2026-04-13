مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
ليفربول
ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ليفربول غدًا، الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يعاني بشكل واضح محليًا خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بجانب ابتعاده عن المنافسة على الدوري ليتبقى أمله الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

وسقط الريدز في مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة، لكنّه يتمسك بالأمل في العودة متسلحًا بجمهوره وأرضه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان
بي إس جي

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 1

عامر الخوذيري

TOD TV


كيف تشاهد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

البث المباشر من آي مكان في العالم عبر اشترك الآن

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026


3-4-1-2

4-3-3

25
جيورجي مامارداشفيلي
4
فيرجيل فان دايك
2
جو جوميز
5
إبراهيما كوناتي
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
30
جيريمي فريمبونج
38
ريان جرافينبيرش
6
ميلوس كيركيز
7
فلوريان فيرتس
22
هوجو إيكيتيكي
39
ماتفي سافونوف
51
وليان باتشو
5
ماركوينهوس
2
أشرف حكيمي
25
نونو مينديز
87
جواو نيفيس
17
فيتينيا
33
وارن زائير إيمري
14
ديسير دو
10
عثمان ديمبيلي
7
خفيتشا كفاراتسخيليا

4-3-3

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي


الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة



ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان الأخيرة


ليفربول

آخر 5 مباريات

بي إس جي

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5



