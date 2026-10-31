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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoآرسنال
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليفربول ضد آرسنال
ليفربول
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
أنفيلد
المباريات التالية
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز

01 نوفمبر 2026

آرسنال

آرسنال

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس حفيظ دراجي معلقا على مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

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حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد آرسنال

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
أليسون بيكرأليسون بيكرميلوس كيركيزميلوس كيركيزرونالد أراوخورونالد أراوخوجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايككودي جاكبوكودي جاكبوأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزبرادلي باركولابرادلي باركولاأليكسندر إيساكأليكسندر إيساكدافيد رايادافيد راياإزري كونساإزري كونساجابرييلجابرييلريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريبين وايتبين وايتإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزنوني مادويكينوني مادويكيديكلان رايسديكلان رايسبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
ليفربول

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • أندوني إيراولا
  • ميكيل آرتيتا

نتائج ليفربول وآرسنال في المباريات الأخيرة

ليفربول

ليفربول - المستوى

LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
برايتون
ف2-0
تشيلسي
ف1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

ليل
ف3-0
فورست
ف0-1
بايرن ميونخ
ت2-2
إيفرتون
ف2-0
FLE
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ليفربولتعادلآرسنال
2
3
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
1
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آرسنال
آرسنال
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
2
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آرسنال
آرسنال
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
وديات الأندية
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
97022010+1021
خ
خ
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
7
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
8
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
9333910-112
ف
ف
ف
ت
خ
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
92521110+111
ت
ت
خ
ت
خ
10
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
925298+111
خ
ت
ت
خ
ت
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
13
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
14
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
15
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
9306916-79
ف
خ
خ
ف
ف
16
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
17
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
18
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216920-117
خ
خ
خ
ف
ت
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
9135612-66
خ
ت
خ
خ
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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