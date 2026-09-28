ما القنوات الناقلة لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد تويوتا بمدينة بلومفونتين في جنوب أفريقيا، مواجهة ليسوتو والمغرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بحثًا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في المجموعة الأولى بالفوز على الجابون بهدفين دون رد.

في المقابل، يسعى منتخب ليسوتو إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام النيجر بنتيجة 1-2، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس.

وتقام المباراة على ملعب فري ستيت تويوتا، بمدينة بلومفونتين، بعدما اضطر منتخب ليسوتو إلى خوض اللقاء خارج أرضه، بسبب عدم استيفاء ملاعبه للمعايير المطلوبة لاستضافة المباريات الدولية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على استاد تويوتا.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت المغرب.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 09:00





ما القنوات الناقلة لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.





beIN SPORTS HD 3 جواد بدة





كيف تشاهد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج ليسوتو والمغرب في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليسوتو والمغرب في المباريات الأخيرة









ترتيب ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة A المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 المغرب المغرب 1 1 0 0 2 0 +2 3 ف 2 النيجر النيجر 1 1 0 0 2 1 +1 3 ف 3 ليسوتو ليسوتو 1 0 0 1 1 2 -1 0 خ 4 الجابون الجابون 1 0 0 1 0 2 -2 0 خ الجولة القادمة



