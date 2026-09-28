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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoليسوتو
team-logoالمغرب
شاهد على beIN SPORTS 3
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب
الجابون
ليسوتو ضد المغرب
ليسوتو
المغرب
الغابون
ليسوتو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد تويوتا بمدينة بلومفونتين في جنوب أفريقيا، مواجهة ليسوتو والمغرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بحثًا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في المجموعة الأولى بالفوز على الجابون بهدفين دون رد.

في المقابل، يسعى منتخب ليسوتو إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام النيجر بنتيجة 1-2، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس.

وتقام المباراة على ملعب فري ستيت تويوتا، بمدينة بلومفونتين، بعدما اضطر منتخب ليسوتو إلى خوض اللقاء خارج أرضه، بسبب عدم استيفاء ملاعبه للمعايير المطلوبة لاستضافة المباريات الدولية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على استاد تويوتا.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت المغرب.



ما القنوات الناقلة لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3

جواد بدة


كيف تشاهد مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة ليسوتو ضد المغرب

المدرب

  • B. Mafoso


نتائج ليسوتو والمغرب في المباريات الأخيرة


ليسوتو

ليسوتو - المستوى

سيشل
ت0-0
سيشل
ف2-1
كينيا
ت1-1
كينيا
خ4-0
النيجر
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
المغرب

المغرب - المستوى

هايتي
ف4-2
هولندا
ف1-1
كندا
ف0-3
فرنسا
خ2-0
الجابون
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ليسوتو والمغرب في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليسوتوتعادلالمغرب
0
0
2
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
7
ليسوتو badge
ليسوتو
ليسوتو
0
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
ليسوتو badge
ليسوتو
ليسوتو
0
المغرب badge
المغرب
المغرب
1
انتهت
0الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/2


ترتيب ليسوتو والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة A

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
المغربالمغربالمغرب
110020+23
ف
2
النيجرالنيجرالنيجر
110021+13
ف
3
ليسوتوليسوتوليسوتو
100112-10
خ
4
الجابونالجابونالجابون
100102-20
خ
الجولة القادمة


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