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الدوري الإيطالي
team-logoليتشي
فيا ديل ماري
team-logoيوفنتوس
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ليتشي ضد يوفنتوس
ليتشي
يوفنتوس
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي ويوفنتوس في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد فيا دل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
فيا ديل ماري


ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ليتشي ضد يوفنتوس

4-3-3
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ليتشي
ليتشي
page.match.formation.title
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
4-2-3-1
ولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيانتونينو غالوانتونينو غالورافايل فيجارافايل فيجاGabrielGabrielكيالوندا غاسباركيالوندا غاسبارعمر نجومعمر نجومصديق فوفاناصديق فوفانايوسف مالحيوسف مالحويليم جيوبيلزويليم جيوبيلزteam-logoA. Fatahكونان ندريكونان ندريجولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوأندريا كامبياسوأندريا كامبياسوجون لوكوميجون لوكوميجليسون بريمرجليسون بريمربيير كالولوبيير كالولوفرانشيسكو كونسيساوفرانشيسكو كونسيساوكريم ألايبجوفيتشكريم ألايبجوفيتشدوجلاس لويزدوجلاس لويزويستون ماكينيويستون ماكينيبابي ساربابي سارراندال كولو موانيراندال كولو مواني
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
4-3-3
ليتشي

التشكيلة الأساسية

يوفنتوس

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو
  • لوتشيانو سباليتي


نتائج ليتشي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


ليتشي

ليتشي - المستوى

كالياري
خ1-0
مونزا
ف3-2
ميلان
خ3-0
بولونيا
خ1-2
أودينيزي
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

كريمونيسي
خ0-1
كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
لاتسيو
خ0-3
رين
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ليتشي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ليتشيتعادليوفنتوس
0
2
3
الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
0
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
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ليتشي
ليتشي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
2
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ليتشي
ليتشي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
1
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
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يوفنتوس
يوفنتوس
3
انتهت
3الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
تورينوتورينوتورينو
8413119+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
10
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
82151316-37
خ
ف
خ
ف
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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