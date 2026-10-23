ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي ويوفنتوس في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد فيا دل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 13:00 فيا ديل ماري





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ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ليتشي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليتشي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة





ترتيب ليتشي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027



