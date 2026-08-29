ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وروما في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.
الفريقان حققا الفوز في المباراة الأولى لكل منهما، ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل ليتشي المركز الرابع.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة ليتشي وروما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد فيا دل ماري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي من خلاله.
كيف تشاهد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة كالياري ضد إنتر
التشكيلة الأساسية
المدرب
- فابيو بيسكاني
- كريستيان كيفو
نتائج ليتشي وروما في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ليتشي وروما في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027
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