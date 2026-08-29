ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وروما في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان حققا الفوز في المباراة الأولى لكل منهما، ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل ليتشي المركز الرابع.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وروما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد فيا دل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 2 31 أغسطس 2026 - 12:30 فيا ديل ماري

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي من خلاله.









كيف تشاهد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ليتشي وروما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليتشي وروما في المباريات الأخيرة





ترتيب ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027







