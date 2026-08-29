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الدوري الإيطالي
team-logoليتشي
فيا ديل ماري
team-logoروما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ليتشي ضد روما
ليتشي
روما

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وروما في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان حققا الفوز في المباراة الأولى لكل منهما، ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل ليتشي المركز الرابع.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وروما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد فيا دل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 2
فيا ديل ماري

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي من خلاله.



كيف تشاهد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة كالياري ضد إنتر

4-3-2-1
كالياري crest
كالياري
كالياري
التشكيل
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-5-2
1إليا كابريل15J. Rodriguez2زي بيدرو33ادم اوبيرت14أليساندرو ديولا6هاري وينكس8ميشيل ادوبو70دانيل مالديني10جاكوبو فاتزيني4A. Romano31P. Mendy1جوسيب مارتينيز95أليساندرو باستوني25مانويل أكانجي31يان بيسيك20هاكان تشالهان أوغلو32فيديريكو ديماركو23نيكولو باريلا17أندي ضيوف7بيوتر زيلينسكي94فرانشيسكو بيو إسبوزيتو10لاوتارو مارتينيز
إنتر crest
إنتر
إنتر
4-3-2-1
كالياري

التشكيلة الأساسية

إنتر

المدرب

  • فابيو بيسكاني
  • كريستيان كيفو


نتائج ليتشي وروما في المباريات الأخيرة


كالياري

كالياري - المستوى

MOD
ف1-0
أونيون برلين
ت2-2
نيس
ت0-0
ARE
ف1-0
بارما
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
إنتر

إنتر - المستوى

مان سيتي
ف1-1
ميلان
ت1-1
يوفنتوس
ف1-2
بيتيس
ف1-0
مونزا
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات ليتشي وروما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كالياريتعادلإنتر
0
1
4
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
كالياري badge
كالياري
كالياري
2
انتهت
3الأهداف المسجلة13
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ميلانميلانميلان
220041+36
ف
ف
2
روماروماروما
110040+43
ف
3
إنترإنترإنتر
110041+33
ف
4
ليتشيليتشيليتشي
110020+23
ف
5
نابولينابولينابولي
110020+23
ف
6
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
110021+13
ف
7
كالياريكالياريكالياري
110010+13
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
110010+13
ف
9
لاتسيولاتسيولاتسيو
110010+13
ف
10
كوموكوموكومو
10101101
ت
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
10101101
ت
12
ساسولوساسولوساسوولو
100112-10
خ
13
تورينوتورينوتورينو
100112-10
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
100101-10
خ
15
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
100101-10
خ
16
بارمابارمابارما
100101-10
خ
17
جنوىجنوىجنوى
100102-20
خ
18
مونزامونزامونزا
100114-30
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
100104-40
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
200204-40
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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