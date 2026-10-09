ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وبولونيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
ليتشي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة ليتشي وبولونيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد فيا دل ماري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة ليتشي ضد بولونيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- يوسيبيو دي فرانشيسكو
- رافاييلي بالادينو
نتائج ليتشي وبولونيا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ليتشي وبولونيا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|4
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
ف
ت
ت
ف
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ت
ف
ف
خ
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
ت
ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
ف
ف
ف
ت
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|5
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|5
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|4
ت
ف
خ
خ
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|19
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ