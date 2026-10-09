ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا دل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وبولونيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ليتشي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ليتشي وبولونيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد فيا دل ماري.

المباريات التالية ليتشي الدوري الإيطالي 09:00 بولونيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 09:00 فيا ديل ماري





ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ليتشي وبولونيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ليتشي وبولونيا في المباريات الأخيرة





ترتيب ليتشي وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027



