ما القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طرابلس الدولي مواجهة قوية تجمع بين ليبيا وتونس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على ملعب طرابلس الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) مساء بتوقيت تونس، السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4 17 نوفمبر 2026 - 11:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج ليبيا وتونس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليبيا وتونس في المباريات الأخيرة

ترتيب ليبيا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027