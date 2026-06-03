ما القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب لبنان مباراته الهامة ضد نظيره اليمني بهدف الاستمرار في تصفيات كأس آسيا 2027 بأفضل شكل ممكن.

المنتخب اللبناني متواجد في المجموعة الثانية من التصفيات والتي تضم أيضًا كلًا من بوتان وبروناي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟

موعد مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 هو يوم الخميس 4 يونيو 2026، على ستاد حمد الكبير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت لبنان واليمن والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات الكاس، بالتحديد عبر قناة الكاس 1 وبتعليق سمير المعيرفي

كيف تشاهد مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق شوووف.

القنوات الناقلة التعليق الكاس 1 سمير المعيرفي

التشكيل المتوقع لمباراة لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027

نتائج لبنان واليمن في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات لبنان واليمن في المباريات الأخيرة