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الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
الأولمبيكو
team-logoميلان
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد ميلان
لاتسيو
ميلان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وميلان في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

ميلان يطمح لتحقيق الفوز على خصم يفوقه بنقطتين في جدول الترتيب، لذلك ستكون المباراة بمثابة مباراة بست نقاط بالنسبة لكتيبة المدرب روبن أموريم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو وميلان في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 4
الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


تشكيلات إنتر ضد مونزا

3-5-2
إنتر crest
إنتر
إنتر
التشكيل
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-4-2-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزيان بيسيكيان بيسيكمانويل أكانجيمانويل أكانجيأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيأندي ضيوفأندي ضيوففيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركونيكولو باريلانيكولو باريلاهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيلاوتارو مارتينيزلاوتارو مارتينيزفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتوسامويل بيتزيناكوسامويل بيتزيناكوايدي كواديوايدي كواديواندريا كاربونياندريا كاربونيلورينزو لوكيزيلورينزو لوكيزيريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسF. OndoaF. OndoaA. BakouneA. Bakouneصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليM. MoutM. Moutأندريا كولبانيأندريا كولبانيG. VarelaG. Varela
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

مونزا

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • إيفان يوريتش


إنتر

الإصابات والإيقافات

مونزا

نتائج لاتسيو وميلان في المباريات الأخيرة


إنتر

إنتر - المستوى

KSC
ف1-2
مان سيتي
ف1-1
ميلان
ت1-1
يوفنتوس
ف1-2
بيتيس
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
مونزا

مونزا - المستوى

جلطة سراي
ف0-2
ARI
خ1-3
MIL
ف4-2
بادوفا
ت3-3
AVE
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات لاتسيو وميلان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنترتعادلمونزا
4
1
0
وديات الأندية
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مونزا
مونزا
2
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إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
3
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مونزا
مونزا
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انتهت
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مونزا
مونزا
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1
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مونزا
مونزا
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إنتر
إنتر
5
انتهت
الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
2
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مونزا
مونزا
0
انتهت
13الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
330041+39
ف
ف
ف
4
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
321052+37
ت
ف
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
320163+36
ف
ف
خ
8
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
320143+16
خ
ف
ف
9
كالياريكالياريكالياري
320121+16
ف
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
16
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
17
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
18
فينيسيافينيسيافينيزيا
300327-50
خ
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
300317-60
خ
خ
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
300319-80
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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