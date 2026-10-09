ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو ومونزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مونزا المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

المباريات التالية لاتسيو الدوري الإيطالي 09:00 مونزا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 09:00 الأولمبيكو





ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج لاتسيو ومونزا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات لاتسيو ومونزا في المباريات الأخيرة





ترتيب لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027



